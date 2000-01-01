قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، إن قضية تهجير مسلمي الروهينغيا من ميانمار لم تعد قضية محلية تخص هذا البلد فقط خاصة بعدما وقعت دول جنوب شرق آسيا اتفاقاً بالتعاون في "مواجهة الإرهاب".

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن تصريحات عبد الرزاق جاءت خلال اجتماع للدول الأعضاء برابطة جنوب شرق آسيا في أستراليا، وشهد هذا الاجتماع وجود الكثير من الاحتجاجات ضد ميانمار.

وصرح عبد الرزاق بأن تنظيم داعش يستهدف بشكل أساسي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد ليضمهم إليه.