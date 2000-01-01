سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومعارك مع قوات الجيش الوطني التي بدأت عملية عسكرية واسعة، لاستعادة السيطرة على منطقة فضحه في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني سيطرت على قمة جبل الظهر في محافظة البيضاء بعد قصف مقاتلات التحالف لمواقع المتمردين فيه.

وامتدت المعارك حتى عقبة القنذع، حيث تتعرض ميليشيات الحوثي في العقبة لهجمات من جميع الاتجاهات.

من جانب آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين اللواء علي صالح علي عبد الله، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبد الله صالح قائدا لقوات الاحتياط.

وقد نجح اللواء علي صالح عقب اغتيال الرئيس المغدور على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية في الوصول إلى محافظة مأرب، وأعلن وقوفه مع قوات الشرعية في مواجهة الانقلابيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية:"صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٥١) لسنه ٢٠١٨م قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن/ علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوة الاحتياط ".

وأشارت إلى أن المادة الثانية من القرار تقضي بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وقوات الاحتياط تسمية جديدة تطلق على قوات الحرس الجمهوري بعد إعادة هيكلة الجيش اليمني في 2013.