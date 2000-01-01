تمكنت فصائل الجيش السوري الحر، اليوم السبت، من تحرير المنطقة الصناعية غرب مدينة عفرين لتصبح قواتها على بعد 200 متر عن الحي الغربي لمركز مدينة عفرين، وسط حالة اضطراب وتخبط لدى الوحدات الشعبية في المدينة وهروب العشرات من قياداتها باتجاه مناطق سيطرة النظام بحلب مع اقتراب الجيش الحر من تطويق كامل المدينة.

وتتابع فصائل الجيش الحر عمليات التحرير والتقدم في منطقة عفرين، مسجلة المزيد من القرى والبلدات المحررة على محاور عدة، حيث تمكنت من خلال سيطرتها عليها على حصار العشرات من القرى وتقطيع أوصال المناطق التي لاتزال تسيطر عليها الوحدات الشعبية.

وحررت فصائل الجيش السوري الحر اليوم السبت، معسكر النمشة في محور جنديرس، وقرى جقلي جوم وخالطان غربي في محور جنديرس، وقرية أشكان شرقي في محور جنديرس، وقريتي "الأميرية و تتارا" في محور شيخ الحديد، وقريتي جتال قبو وشيخ اوباسي في محور راجو،.

وحررت أيضا السجن المركزي في غرب عفرين، وقرى عين الحجر الكبير والصغير واومو شمال غرب عفرين، بعد معارك مع وحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين ضمن عملية "غضن الزيتون"، لتقترب أكثر من تطويل كامل مدينة عفرين المركز الرئيسي للوحدات هناك.

وتتوارد الأخبار تباعاً عن حالة ارتباك كبيرة في صفوف وحدات الحماية داخل مدينة عفرين، مع تأكيد هروب العشرات من قياداتها العسكرية والمدنية مع عائلاتهم باتجاه منطقة سيطرة النظام، حيث قام الأهالي اليوم باقتحام العديد من المقرات والمستودعات التابعة لهم بعد إخلائها.