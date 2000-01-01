قدّمت الحكومة الكندية، مساعدات إنسانية بقيمة 8.15 ملايين دولار، إلى لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش.

وقالت وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الفدرالية "ماري–كلود بيبو، إن المساعدات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى تحسين أوضاع لاجئي الروهينغيا في مخيمات بنغلاديش.

وأوضحت في تصريح صحفي، أنّ المساعدات الإنسانية تتضمن مواد غذائية وطبية ومستلزمات النظافة.

وأعربت الوزيرة، عن بالغ قلقها إزاء أوضاع لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش.

وقالت بيبو، إن "الأزمة الحاصلة في ميانمار، تعدّ من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وأسرعها تفاقماً، وما قدمته حكومتنا يساهم في تلبية بعض احتياجات لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش".

يذكر أنّ إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها الحكومة الكندية إلى لاجئي الروهينغيا، بلغت قيمتها 45.6 مليون دولار.