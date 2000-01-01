شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، مظاهرة مناهضة لـ"الإسلاموفوبيا" وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واجتمع المحتجون، الذين قدر عددهم بالآلاف، أمام مقر مبنى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بدعوة من حركة "انهض ضد العنصرية" (غير حكومية)، ومنظمات مجتمع مدني أخرى.

ورغم تساقط الثلوج في لندن، سار المتظاهرون باتجاه شارع وايت هول، منادين بدعم الضحايا من المسلمين الذين تعرضوا لجرائم عنصرية.

كما دعا المحتجون الحكومة البريطانية إلى إلغاء زيارة مرتقبة لترامب إلى لندن خلال العام الجاري.

وحملوا في أيديهم لافتات من قبيل "لا للإسلاموفوبيا" و"لا للكراهية" و"قل لا للإسلاموفوبيا" و"حياة السود مهمة أيضا".

ورددوا هتافات "لا نريد ترامب هنا" و"لا لترامب".

يشار إلى أن رسائل بريدية بعنوان "عاقب مسلما" وصلت لمنازل في مدن بريطانية، قبل أيام، تعتبر المسلمين عنصر تهديد، وتدعو إلى إلحاق الأذي بهم في الثالث من أبريل المقبل.