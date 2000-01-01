نشرت رئاسة الأركان التركية، المشاهد الأولى من مركز مدينة عفرين، عقب السيطرة عليها في إطار عملية "غصن الزيتون".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها رئاسة الأركان على تويتر، بعنوان " المشاهد الأولى من مركز مدينة عفرين".

وتضمنت المشاهد، لحظات رفع العلم التركي، في عفرين، كما تظهر في المشاهد دبابات وسط المدينة، وجنود أتراك، فضلا عن عناصر الجيش السوري الحر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين.