بثت مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية فيديو لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وهو يتخوف من قطعة شيكولاتة قدمتها له طفلة ببراءة في مقبرة بمدينة كرمان جنوب شرق إيران.

وتناقلت مواقع موالية فيديو منشورا على صفحة سليماني على انستغرام تحت عنوان “التعامل الأبوي للقائد سليماني مع طفلة في مقبرة الشهداء بكرمان”، إلا أن سليماني يظهر في هذا الفيديو يأخذ قطعة شيكولاتة قدمتها له الطفلة، ولكن بدلاً من أن يأكلها وضعها في فم الطفلة، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل المنتقدة والمناوئة، واعتبرت هذا التصرف يؤكد تخوف سليماني من الشيكولاتة التي قدمتها له الطفلة.

وكتب ناشط على تويتر باسم “دايان يلمه-تركمان” يقول: “قاتل أطفال سوريا كان متخوفاً من التسمم إلى درجة تجنّب أكل شيكولاتة أخذها من يد طفلة صغيرة، فوضع القطعة في فم الطفلة نفسها”.