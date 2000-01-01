رفض الجيش اليمني وساطة قادها مسؤول حوثي يدعى عبدالقادر دباش ، وهو من أبناء مديرية ناطع، من أجل وقف القتال الدائر لتحرير منطقة “فضحة”، التي تعد أهم معقل لجماعة الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، مع التزام الميليشيا بالانسحاب إلى داخل المنطقة، شرط ألا يتقدم الجيش والمقاومة في اتجاهها.

وأوضح موقع “سبتمبر.نت” أن “طلائع الجيش من اللواءين 19 و26 مشاة وصلت منطقة العصر في بلاد العواض لفصل عقبة القنذع عن منطقة فضحه، والالتحام مع كتائب النخبة والنصر والشدادي في جبل الظهر الذي يشهد معارك عنيفة ضد الحوثيين”.

وأضاف أن الجيش يدعمه التحالف العربي، دكّ معاقل الميليشيات في شعب «باعرف» في طريقه إلى «فضحه» التي تضم أهم تجمعات الحوثيين في البيضاء بعد رداع.

وكان الجيش قد أحبط، أول أمس، بدعم من المقاومة التهامية، هجوماً بحرياً للميليشيات في اتجاه قرية القطابا في عرض ساحل مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة غرباً.

وأوضح موقع الجيش أن «معارك عنيفة استمرت ساعات، أسفرت عن مقتل جميع عناصر الحوثيين المهاجمة».