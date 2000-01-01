أعلنت السلطات الحكومية بولاية "واو" الواقعة شمال غربي دولة جنوب السودان، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وجود "انتهاكات جنسية" داخل معسكر حماية المدنيين التابع للأمم المتحدة بالولاية.

وقال أركانجلو أنيار، وزير الشؤون البرلمانية ورئيس لجنة التحقيق الحكومية، اليوم الأحد، إن "حاكم الولاية أنجلو تعبان، قد قام بتكوين لجنة وزارية للتحقيق في الانتهاكات الجنسية التي وقعت داخل مقر حماية المدنيين".

وأشار أنيار، إلى أن "اللجنة ستبدأ مهامها الفعلية، غدا الاثنين بالجلوس مع إدارة البعثة الأممية بالمدينة قبل الاتصال بالضحايا من أجل تقصي الحقائق".

وأوضح أن "المهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي تقصي الحقائق حول وقوع انتهاكات جنسية داخل المعسكر".

وأبرز أنيار، أن "هذه الانتهاكات وجدت إدانة واسعة حكومية، وتم تسليم مذكرة احتجاجية من قبل فعاليات المجتمع المدني لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ديفيد شيرر، طالبت فيها بإعادة المتورطين في تلك الجرائم إلى المدينة(لمحاكمتهم) بعدما قامت بترحيلهم إلى العاصمة جوبا".

وفي فبراير/شباط المنصرم، استدعت البعثة الأممية من "واو" إلى قاعدتها في جوبا، وحدة شرطة تابعة لها مؤلفة من 46 جنديا، بعد الاتهامات.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد أفراد بعثتها في البلاد بلغ 16 ألف عسكري وشرطي.