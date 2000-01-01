يقوم وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان، بجولة إفريقية تشمل 3 دول هي الأولى منذ عقود.

وقالت الإذاعة الصهيونية: إن جولة ليبرمان، التي بدأت أمس الأحد، ستشمل رواندا وتنزانيا وزامبيا، دون أن تحدد جدولا زمنيا للجولة.

وأضافت أن هذه الزيارة "هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي منذ عشرات السنين".

وتابعت الإذاعة"يجري ليبرمان محادثات مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث حول العلاقات الثنائية".

وكان الكيان الصهيوني كثف في السنوات القليلة الماضية من تواصله مع القارة الإفريقية من خلال زيارات قامات بها رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو إلى إفريقيا وزيارات مسؤولين أفارقة إلى تل أبيب.

وأعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة إنه يهدف إلى كسر التأييد الإفريقي الواسع لفلسطين في المؤسسات الأممية والدولية.