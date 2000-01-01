أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل قيادي في ميليشيا "حزب الله" في سوريا يُدعى علي حسن ترحيني.

ويعتبر ترحيني أحد أبرز قيادات "حزب الله" الميدانيين في سوريا وتحديدا في فوج الهندسة في ميليشيات الحزب.

وترحيني من بلدة عبا في قضاء النبطية جنوب لبنان.

كما أعلنت وسائل إعلام موالية لميليشيا "حزب الله" في وقت سابق مقتل قيادي بارز آخر بهجوم في ريف دير الزور الشرقي.

وتداولت حسابات موالية للميليشيا اللبنانية صوراً لنصرالله محمد فهدة من ميليشيا "فرسان زينب"، وهو من بلدة القصر الحدودية مع سوريا.

وأكد ناشطون أن فهدة هو قائد كتيبة "فرسان زينب" التابعة "لحزب الله"، وأنه قتل إثر هجوم تعرضت له الميليشيا في المحطة الثانية (تي تو) في ريف دير الزور الشرقي.

