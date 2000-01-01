فتحت النيابة في العاصمة الإيطالية روما تحقيقا في موت الطالبة المسلمة مريم مصطفى في مدينة نوتنغهام البريطانية.

وتوفيت مريم، المصرية الجنسية والمولودة في روما، يوم الأربعاء متأثرة بإصابتها في هجوم لمجموعة فتيات اعتدين عليها في 20 فبراير.

وطلب النائب العام في روما من السلطات البريطانية إشراك النيابة الإيطالية في تفاصيل التحقيق الذي تجريه في موت الطالبة، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن السفير الإيطالي في المملكة المتحدة يتابع عن كثب مجريات التحقيق.

وقالت الشرطة البريطانية إنها ستجري اختبارات أكثر للتأكد إن كانت ثمة صلة بين موت الفتاة والاعتداء السابق عليها.

ويقول المحققون البريطانيون إنهم "منفتحون" بشأن احتمال أن يكون الهجوم على مريم، التي تدرس الهندسة في كلية نوتنغهام، ذا دوافع عنصرية.

وقد ألقت الشرطة القبض على فتاة في الـ17 من العمر للاشتباه بها في الاعتداء على مريم الذي أدى إلى إصابتها بإصابات جسدية بالغة، لكنها أفرجت عنها فيما بعد بكفالة مشروطة.