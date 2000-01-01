أعلن “جيش تحرير الشام” التابع للمعارضة السورية، أمس الأحد، عن إسقاط مقاتلة حربية تابعة لـ”نظام الأسد” بعد استهدافها بصاروخ في سماء القلمون وسط سوريا.

وبثَّ “الجيش” عبر قناته على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة الطائرة بصاروخ؛ ما أسفر عن سقوطها وتدميرها، فيما فرَّ قائدها بعدما هبط بمظلته.

إلى ذلك، أكد ناشطون سوريون أن الطائرة خرجت من مطار السين العسكري في القلمون؛ من أجل قصف المدنيين بالمنطقة أو المشاركة بقصف الغوطة، ولكنها فوجئت بصاروخ للمعارضة أوقعها أرضاً.