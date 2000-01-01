تعرض مسجد في مدينة "أولم" بولاية "بادن فورتمبيرغ" جنوب غربي ألمانيا، إلى هجوم بزجاجات المولوتوف الحارقة الليلة الماضية.

ولاذ المهاجمون بالفرار، وعثر بجوار المسجد على عدد من زجاجات المولوتوف الحارقة لم يتم استخدامها.

وقال الرئيس السابق لجمعية المسجد، عيسى بايكوش، إن السكان المجاورين للمسجد أبلغوا الشرطة ورجال الإطفاء بالهجوم، ما ساعد على السيطرة على الحريق بسرعة وعدم إلحاق أضرار أكبر بالمسجد.

وأضاف أن الشرطة بدأت التحقيق في الحادث قائلا "نريد أن يعثر المسؤولون على المهاجمين ويقدمونهم للعدالة في أقرب وقت ممكن".

وقال زكريا ألطوغ، مدير العلاقات الخارجية في الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، في تصريح الأسبوع الماضي، إن 27 مسجدا تعرضوا لهجمات في ألمانيا منذ بداية العام الجاري، وأن عام 2017 شهد تعرض 100 مسجد في ألمانيا لهجمات.