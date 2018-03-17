أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين في عفرين السورية ستبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين.

جاء ذلك على لسان رئيس الإدارة، محمد كولو أوغلو، في حديث مع الأناضول.

وقال كولو أوغلو : إن "السيطرة على عفرين تمت صباح أمس، واعتبارا من اليوم وفي إطار نشاطاتنا الإنسانية، سنقدم الطعام الساخن، وطرود المواد الغذائية، وبعض الاحتياجات الأخرى للسكان".

وأشار إلى أن "الجيش التركي يواصل - في إطار عملية غصن الزيتون - إزالة الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة يدويا التي زرعها الإرهابيون في عفرين، واتخاذ تدابير أمنية في المدينة".

وأضاف كولو أوغلو أن "تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والتعليمية، ستبدأ عقب إتمام الجيش عمليات إزالة الألغام".

ولفت إلى أن إدارة "أفاد" أجرت الاستعدادات اللازمة قبيل تحرير مركز عفرين، لمواجهة أي تدفق محتمل للنازحين في المنطقة.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا .