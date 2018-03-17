طالب الكرملين اليوم الإثنين بريطانيا بتقديم أدلة تثبت تورط موسكو في محاولة تسميم العميل المزدوج "سيرغي سكريبال"، أو الاعتذار لروسيا.

يأتي ذلك في خضم تصاعد التوتر بين موسكو ولندن، وقيام الأخيرة مؤخرًا بطرد 23 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "نحن نفهم التعاطف اليوروأطلسي، وأجدد التأكيد أن على بريطانيا أن تتحمل عاجلا أم آجلا مسؤولية افتراءاتها الباطلة لأنه سيتعين عليها أن تثبت صحة ادعاءاتها بالأدلة، أو تعتذر لروسيا.

وأضاف: "لا أود استخدام مصطلح تأزم العلاقات مع الغرب، لأن الأمر وما فيه حتى الآن يتلخص في حملة افتراءات تشنها القيادة البريطانية علينا، ويصعب تفسيرها" حسب وصفه .

وفي وقت سابق اليوم، وصل فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم إلى بريطانيا، وتوجه إلى منزل سكريبال ومكان حادث تسممه، لأخذ عينات وفحصها في سياق التحقق من المادة الكيميائية المستخدمة في محاولة اغتياله وابنته قبل أيام.