أعلن سيف الإسلام القذافي نجل رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي اليوم الاثنين ترشحه للانتخابات الرئاسية منتصف العام الجاري، رغم كونه مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك على لسان أيمن بوراس، المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي للقذافي الابن، في مؤتمر صحفي عقده بتونس.

وأكد بوراس أن "سيف الإسلام القذافي من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدي، بل إلى إنقاذ ليبيا" حسب قوله .

وأضاف: "أيادي سيف الإسلام ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محلياً وإقليمياً ودولياً"، مبيناً أن "البرنامج الإصلاحي لنجل القذافي يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا" حسب وصفه .

من جهته، أكد خالد الغويل، محامي سيف الإسلام القذافي لـ"روسيا اليوم"، أن موكله سيسجل ترشحه رسمياً عند فتح قوائم التسجيل، مضيفاً: "للشعب الليبي حق الاختيار".

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في أكتوبر عام 2017، حيث كان معتقلاً منذ الإطاحة بنظام والده معمر القذافي عام 2011.

كما أن نجل القذافي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ يونيو 2011.

وسبق أن كشفت صحيفة "إندبندت" البريطانية أن سيف الإسلام سرق أطروحته التي نال بها شهادة الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد، وتبين من خلال تلك الأدلة، التي أوردتها صحيفة لندنية، أن أكاديمياً ليبياً ساعده في صياغة رسالته تمت مكافأته لاحقاً بأن عين سفيراً بإحدى الدول الأوروبية .