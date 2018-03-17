أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الاثنين قرارا جمهوريا برقم (51) لسنه 2018م قضت المادة الاولي منه بتعيين اللواء / علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوة الاحتياط .

وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

واللواء علي صالح الاحمر "عفاش" كان يشغل منصب قائد القوات الجوية ، في نظام حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، والاخ غير الشقيق للاخير، وتمكن في شهر ديسمبر الماضي من الهروب من صنعاء وصولاً الى مأرب عقب مقتل "صالح" على يد الحوثيين.