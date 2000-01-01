توفي امام وخطيب احد الجوامع في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، اليوم الاثنين، جراء تعرضه للتعذيب الشديد من قبل احد ضباط جيش حكومة العبادي .

ونقلت الانباء الصحفية عن اللواء (نجم الجبوري) قائد ما يسمى عمليات نينوى قوله : "ان الشيخ (ياسين محمد يونس) إمام وخطيب جامع (احباب المصطفى) بمنطقة (الاصلاح الزراعي) في الجانب الايمن للموصل، اعتقل في ساعات متأخرة من الليلة الماضية من قبل ضابط برتبة ملازم أول في الجيش" .. مشيرا الى أن الشيخ تعرض لأشد انواع التعذيب على يد الضابط، ما أدى الى وفاته.

يذكر ان الكثير من الابرياء الذين تعتقلهم قوات حكومة العبادي بذرائع وحجج واهية كالاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة وغيرها، يلقون حتفهم في السجون الحكومية جراء التعذيب الوحشي او الاهمال الطبي المتعمد.