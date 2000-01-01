أجبرت سلطات الاحتلال، فلسطينيًا على هدم منزله بنفسه، بذريعة عدم حصول الأخير على ترخيص للبناء.

وقال الفلسطيني فيصل جمعة، إن بلدية القدس العبرية أمهلته 24 ساعة فقط، كي يهدم منزله بنفسه، وإلا فإن آلياتها ستقوم بذلك.

وأضاف فيصل أن البلدية سلمته في 14 يناير الماضي، أمرًا بالهدم بحجة البناء غير المرخص.

وأوضح أن منزله حديث الإنشاء، حتى أنه لم يستكمل بناءه بعد، ورغم ذلك سكن فيه وزوجته وأولاده الأربعة، إلا أن قرار البلدية أجبره على إخلاء المنزل، في فبراير الماضي، للقيام ببعض الإجراءات القانونية لتأجيل قرار الهدم.

ولفت إلى أنّ البلدية العبرية هددته بتغريمه بمبلغ 70 ألف شيكل (20 ألفًا و290 دولارًا)، في حال قامت آلياتها وعمالها بعملية الهدم.

وقبل يومين، أجبرت البلدية نفسها مواطنًا مقدسيًا من بلدة سلوان جنوب القدس، على هدم منزله بنفسه أيضًا، بحجة البناء غير المرخّص.