تستضيف جامعة "صباح الدين زعيم"، بمدينة إسطنبول التركية، في السادس من أبريل المقبل، مؤتمرًا دوليًا حول ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وعادة ما تُعرف "الإسلاموفوبيا" بأنها الكراهية الشديدة أو اللاعقلانية والعداء والخوف من الإسلام، وهي تقوم على تبني صورا نمطية سلبية تقود إلى التحيز والتمييز وتهميش المسلمين وإقصائهم من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية.

ويُعقد المؤتمر، الذي ينظمّه مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية (CIGA)، تحت عنوان "تأطير الإسلاموفوبيا: تأثيرها على الثقافة والسياسات العالمية".

ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر كل من: الدكتور محمد غورماز، رئيس الشؤون الدينية السابق في تركيا، والدكتور سلمان سيد من جامعة ليدز في بريطانيا، والدكتور ماتياس غارديل، من جامعة أوبسالا في السويد.

وسيبحث المؤتمر تأثير "الإسلاموفوبيا" على الثقافة والمجتمع والسياسة والعلاقات الدولية، ويستكشف جذورها من منظور معرفي وتاريخي، ويحدد العوامل السياسية والثقافية التي تساهم في ظهورها، إضافة إلى إطارها الفكري، وأسباب انتشارها.

وسيتم أيضًا عرض التأثير الثقافي والاجتماعي لـ"الإسلاموفوبيا"، بما في ذلك آثارها السلبية على ضحاياها وممارسيها.

كما سيتناقش المشاركون في المؤتمر الدولي حول الاستراتيجيات والسياسات التي يجب تبنّيها أو متابعتها لإنهاء أو تقليل التداعيات السلبية والضارّة لظاهرة "الإسلاموفوبيا".