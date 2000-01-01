فرض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، عقوبات على 4 أشخاص مقربين من نظام الأسد، لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، بمقر مجلس العلاقات الخارجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح المجلس في بيان، أنّ العقوبات الجديدة تندرج في إطار سياسات الاتحاد الأوروبي الرامية لمنع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وضمّت القائمة، ضابط رفيع المستوى و3 علماء يعملون في مركز الأبحاث الحكومي.

وتقضي العقوبات بتجميد أموال الأشخاص الأربعة، ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ومع الأشخاص الأربعة، يرتفع عدد الأشخاص المقربين من نظام الأسد، المُدرجين ضمن لوائح العقوبات الاوروبية، إلى 261 شخصاً و67 شركة.