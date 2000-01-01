اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بأنه "جيش عدائي يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج".

وجاءت تصريحات ترامب خلال رسالته للشعب الإيراني بمناسبة ما يسمى بـ "عيد نوروز" الفارسي.

و أضاف أن الشعب الإيراني يثقل عاتقه "حكام يخدمون أنفسهم بدلا من خدمة الشعب".

وقال ترامب إن الحرس الثوري الإيراني أنفق أكثر من 16 مليار دولار لدعم حكومة الأسد ولدعم المسلحين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.

واتهم ترامب الحرس الثوري أيضا بإفقار الشعب الإيراني وقمع حرياته المدنية.

وفي يناير الماضي وجه ترامب تحذيرا لقادة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

وقال ترامب: إن على الدول الأوروبية أن توافق على "إصلاح العيوب البالغة في الاتفاق النووي"، الذي تم الاتفاق عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما.