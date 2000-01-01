أوقفت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق للبلاد، نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق الأولي، المتعلق باتهامات تشير إلى تلقيه لدعم مالي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إبان حملته الانتخابية للوصول إلى قصر الإليزيه عام 2007.

وأفادت صحيفة لوفيغارو، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة مكافحة الفساد، أوقفت ساركوزي، في ضاحية نانتير الباريسية.

وأضافت أن ساركوزي كان قادما للتو من دبي ، ويستعد للتوجه إلى لندن.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا عام 2013، حول اتهامات تفيد بتلقي ساركوزي لأموال من ليبيا، إبان حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2007.

وفي 2016 قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه جلب 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.