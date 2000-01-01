كشف معارض سوري عن كيفية زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد للغوطة الشرقية يوم الأحد الماضي.

وأشار المعارض الدكتور محمد صبرا، كبير المفاوضين السوريين إلى محادثات جنيف، إلى أن بشار الأسد دخل الغوطة الشرقية "بستار قافلة إنسانية للصليب الأحمر".

وأكد صبرا أن ما حصل بزيارة الأسد، عبر ستار قافلة إنسانية للصليب الأحمر، هو بمثابة "مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة الدولية التي أصبحت عوناً لمجرم الحرب التافه"، على حد قوله.

وطالب المعارض بإقالة المسؤول عن هذه "المخالفة"، مشيراً إلى أنه على الصليب الأحمر "تقديم اعتذار" من الشهداء ومن أبناء الغوطة، حسب ما جاء في تغريدته التي نشرها على صفحته على موقع تويتر.