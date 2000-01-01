توعدت وزيرة العدل الصهيونية، إياليت شاكيد، الثلاثاء، بملاحقة شركة "تويتر" للمدونات القصيرة قانونيا بينما أشادت بتعاون 'فيسبوك'.

وقالت شاكيد في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "تحولت المنظمات الإرهابية إلى تويتر بدلا من فيسبوك"، وفق تعبيرها ودون أن تشير الى المقصود بكلامها صراحة.

وأضافت أن "السبب بسيط وهو أنه في حين أن فيسبوك يستجيب بشكل فاعل لمطالبنا بإزالة محتويات لها علاقة بالإرهاب فإن تويتر تتجاهل هذه المطالب".

وتابعت شاكيد: "نحن ندرس التحرك قانونيا ضدهم"، أي تويتر.

وكان نشطاء فلسطينيون قد اشتكوا في الأشهر الماضية من قيام " فيسبوك" بحجب صفحاتهم أو إزالة محتويات منها.