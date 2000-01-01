فتحت وزارة الإعلام الكويتية تحقيقا حول واقعة غريبة حدثت في قناة "العربي" التابعة للوزارة، إذ تمت إذاعة أذان المغرب قبل موعده بساعة، الأمر الذي أثار استغراب المشاهدين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإعلام وكيل الوزارة بالتكليف محمد العواش في تصريح صحافي"أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق الثلاثاء 20 مارس 2018، وسيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق في غضون عدة أيام.

ورغم أن العواش رجح أن يكون الخطأ الذي حدث بسبب خلل في استخدام الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، لكنه فضل الانتظار لحين الانتهاء من نتائج التحليل.

وشدد على أن هذه الواقعة سيتم التعامل معها وفقاً لـ اللوائح والقوانين، وستتم معاقبة المتسبب في إذاعة الأذان قبل وقته بساعة، ومعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها.

من جانبها، حرصت وزارة الإعلام على نشر توضيح بحسابها الرسمي على تويتر على لسان متحدثها الرسمي لتؤكد إحالة المتسببين في الواقعة إلى التحقيق.