كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، استنادًا إلى شبكة حقوقية سورية، أن 7700 امرأة سورية تعرضت لأعمال عنف أو مضايقات جنسية على أيدي قوات النظام والمليشيات الموالية لها، منهن 800 ما زلن في السجون.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام -التي نقلتها عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أقل من الواقع، بسبب خوف الضحايا من العار الذي سيلحق بهن في حال اشتكين من تعرضهن للاغتصاب.

وذكرت الصحيفة في تحقيق نشرته الاثنين مستندة فيه إلى شهادات مسؤولين سابقين في النظام السوري، أن النظام السوري استخدم الاغتصاب سلاح حرب لقمع المعارضين وترهيبهم مع عائلاتهم منذ اندلاع الثورة عام 2011.

وكتبت الصحيفة أن عمليات الاغتصاب هذه "أبعد ما تكون عن ممارسات أشخاص غير منضبطين في مراكز اعتقال معزولة"، بل إن عشرات الشهادات المتطابقة للضحايا تؤكد أن عناصر القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد "اغتصبوا النساء وحتى الرجال في كامل المحافظات طوال فترة النزاع".

وتضيف صحيفة ليبراسيون: "من المستحيل تخيل أن كبار المسؤولين السوريين يجهلون حصول هذه الممارسات، والسبب الهرمية الصارمة التي يتميز بها النظام".

وتتطرق الصحيفة إلى المدعو محمود (وهو اسم مستعار) المسؤول السابق في حمص بين عامي 2011 و2012 الذي شارك في اجتماعات عدة لأجهزة الاستخبارات السورية.

وينقل محمود أمرا وجهه رئيس استخبارات سلاح الجو في حمص إلى ضابط آخر، قال له فيه "اذهبوا واغتصبوا نساء عائلاتهم! افعلوا ما يحلو لكم، ولن يحاسبكم أحد".

ويؤكد محمود أن النظام استخدم الاغتصاب "قصاصا، لأنه أقسى عقاب ممكن ولا يوجد أسوأ منه في ثقافتنا".

أما أم أحمد التي عملت حارسة سجن وهي حاليا في الـ27 من العمر، فروت صراخ النساء وعويلهن أثناء تعرضهن للاغتصاب والتعذيب في المعتقلات، وكيف كانت توزع عليهن حبوب منع الحمل يوميا مع طعام الغداء منذ مارس 2011. ولما نددت بهذه "الأمور الفظيعة" التي كانت شاهدة عليها، اعتقلت وتعرضت بدورها للاغتصاب.

وتؤكد الصحيفة أنه إذا كان عدد من النساء قررن الإدلاء بشهاداتهن، فإن كثيرات أخريات فضلن الصمت على تحمل العار في مجتمع معروف بأنه محافظ جدا.

ونقلت الصحيفة قصة شابة في الـ23 من العمر خرجت من السجن حاملا، ففضلت الانتحار ورمي نفسها من إحدى العمارات على مواجهة أهلها.

وكانت الأمم المتحدة نشرت في 15 مارس تحقيقا استند إلى 454 مقابلة، وأفاد بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي بشكل منظم بحق مدنيين، قام بها جنود من جيش النظام السوري وعناصر في مليشيات موالية للنظام.