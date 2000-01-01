خسر مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "فيسبوك"، أكثر من تسعة مليارات دولار من أسهم الشركة خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب موقع "سي إن بي سي" الأمريكي.

جاءت تلك الخسارة على خلفية تقارير عن استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات، ومقرها بريطانيا لـ"فيسبوك" من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وذكر موقع "سي إن بي سي" نقلا عن مؤشر مليارديرات بلومبرغ ومجلة فوربس، الثلاثاء، أن ثروة زوكربيرغ هبطت إلى نحو 66 مليار دولار من 75 مليار.

وأضاف الموقع أن زوكربيرغ الذي صنفته فوربس في المركز الرابع بين أغني أغنياء العالم، سيتراجع بذلك إلى المركز السادس أو السابع.

ويمتلك زوكربيرج نحو 16% من أسهم شركة "فيسبوك".

وفي وقت سابق استدعت لجنة في البرلمان البريطاني زوكربيرغ، لاستجوابه في فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي تعاقدت معها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 للترويج لها، على بيانات ملايين المستخدمين دون إذنهم.

واتُهمت الشركة بجمع بيانات 50 مليون حساب على "فيسبوك" دون علم المستخدمين بذلك.