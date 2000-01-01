أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنها نقلت أكثر من 19 طنًا من اللقاحات لإنقاذ حياة الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة الدولية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إنها "نقلت (جواً إلى صنعاء) أمس 19.4 طن من اللقاحات لإنقاذ حياة الأطفال".

وأوضحت المنظمة، أن هذه الشحنة من اللقاحات جاءت "بفضل الدعم المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)"، دون تفاصيل أخرى عن هذه اللقاحات.

وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد بالقوة, إلى إغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد، وتفشي الأوبئة في أوساط الأطفال، إضافة لسوء التغذية الذي يعاني منه أكثر من 400 ألف طفل، حسب تقديرات أممية سابقة.