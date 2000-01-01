لقي 20 مدنياً معظمهم أطفال مصرعهم في قصف جوي على قرية "كفر بطيخ" بريف إدلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر صحافية بأن طائرتين حربيتين حلقتا في سماء "كفر بطيخ" لحظة خروج الأطفال من مدرسة القرية، فهرع الأطفال باتجاه إحدى المغارات، لتقوم احدى الطائرتين باستهدافهم، ما أدى إلى مقتل 20 مدنيا بينهم 16 طفلا، وثلاث نساء، إلى جانب جرح شخص واحد.

وفي وقت لاحق، أفاد نشطاء سوريون ومصادر إعلامية بارتفاع عدد الضحايا ليصل 22 شهيدا.

وما تزال فرق الدفاع تعمل على رفع الركام، وانتشال الجثث من تحتها، بحسب وكالة "الأناضول".

جدير بالذكر أن 56 مدنياً قتلوا خلال 11 يوما الماضية في القصف على ريفي إدلب و حماه (وسط) كما جرح 62 آخرون.