أعلن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، عن تحرير منطقة راس جبل الحْدِيدة الاستراتيجي، وجبل الأسطورة بمديرية ناطع في محافظة البيضاء، وسط البلاد، بعد اقتحام المواقع التي كانت تتحصن فيها ميلشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني: إن الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة نوعية من جبل الحديدة بعد دك تحصينات الحوثي، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن مصرع العشرات من مليشيا الحوثي بالإضافة إلى أسر ثلاثة.

ونقل بيان للمركز الإعلامي لقوات الجيش عن قائد اللواء 173 مشاه، العميد صالح عبدربه المنصوري، قوله: إن هذا التقدم جاء بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، حيث استهدفت المقاتلات ثلاث دوريات تحمل تعزيزات للميليشيات في موقع شعب فضة، وأسفرت عن تدمير تلك الدوريات ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وتشهد محافظة البيضاء معارك متواصلة بين الطرفين منذ ديسمبر الماضي، بعد إطلاق الجيش عمليةً عسكريةً بإسناد من قوات التحالف العربي لتحرير المحافظة الرابطة بين محافظات الشمال الخاضعة للحوثيين ومحافظات الجنوب الخاضعة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.