أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأربعاء، عن احتراق دورية أمنية عند مدخل قرية “الدراز”، غربي العاصمة المنامة.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: 'احتراق دورية أمنية عند مدخل الدراز والأجهزة الأمنية المختصة تنتقل للموقع لكشف ملابسات الحادث'.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل حول الأمر.

وسبق أن تم استهداف رجال أمن في المنطقة ذاتها عدة مرات، كان آخرها في يونيو الماضي، عندما استشهد شرطي وأصيب اثنان آخران في تفجير .

يذكر أن الدراز هي مسقط رأس رجل الدين الشيعي عيسى قاسم ، الذي أيد القضاء، نهاية يناير الماضي، حكمًا سابقًا بسحب جنسيته.

ويخضع قاسم للإقامة الجبرية منذ صدور الحكم الأولي بسحب جنسيته، في يونيو 2016، لإدانته بالتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وعدم مراعاة واجب الولاء لها.