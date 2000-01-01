كشف تقرير حديث عن أن مسلمي المملكة المتحدة يفخرون بهويتهم القومية (البريطانية) أكثر من بقية سكان البلاد ورغم ذلك فهم الأقل في نسبة التوظيف .

وأعدت التقرير مؤسسة "إبسوس ـ موري" البحثية البريطانية، واستند إلى تحليل أبحاث واستطلاعات رأي منذ عام 2010، لرسم صورة شاملة عن مسلمي بريطانيا، دون تفاصيل عن العينات التي شملتها الأبحاث والاستطلاعات.

وقال التقرير: إن "أكثر من 55 % من مسلمي بريطانيا يقولون إن هويتهم القومية (البريطانية) أمر مهم بالنسبة إليهم، مقارنة بـ 44 % من بقية الشعب"، بحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن ما يقدر بـ 85 % من مسلمي البلاد "يفخرون بالتعبير عن انتمائهم إلى بريطانيا".

وفي الوقت نفسه، يحرص المسلمون على تأكيد هويتهم الدينية، حيث يرى 94 % منهم أن ذلك الأمر "بالغ الأهمية" لهم، بحسب التقرير.

وكشف التقرير أن مسلمي بريطانيا يركزون أيضا على التعليم بشكل أكثر من غيرهم من البريطانيين.

وأوضح أن 56 % من أطفال المسلمين قالوا : إنهم يتطلعون إلى إكمال تعليمهم حتى المرحلة الجامعية، مقارنة بـ 38 % من أطفال غير المسلمين.

ومع ذلك، كشف التقرير عن فجوة في معدل التوظيف بين المسلمين وغيرهم، حيث أشار إلى أن أكثر من 7 % من المسلمين عاطلين، مقارنة بـ 4 % من سكان المملكة المتحدة كلها.

وقدر التقرير أن عدد المسلمين في المملكة المتحدة يصل (حاليا) إلى 4.1 ملايين مسلم أو 6.3 % من مجموع السكان.

ولفت إلى أن واحدا من كل 4 بريطانيين مسلمين، قلق من الاعتداء عليه بدنيا من قبل عنصريين، بسبب لون بشرته، أو دينه، أو عرقه.