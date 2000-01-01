كشف وزير التربية والتعليم اليمني، عبدالله لملس أمس الأربعاء عن أخطر مخطط تنفذه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ عام 2015 وحتى الآن في مناهج التعليم

وقال “لملس” في حديث لقناة “الإخبارية”: “إن الميليشيا الإرهابية تعكف على طباعة آلاف الكتب الطائفية؛ من أجل تغير عقول الأطفال والأجيال الناشئة باليمن”.

وأشار الوزير إلى أن الميليشيا الانقلابية استهدفت ثلاث مواد هي: “اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية”؛ إذ تعمل على تغيير المفاهيم إلى مصطلحات طائفية.