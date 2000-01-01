أكد شهود عيان لـ -أحوازنا- أن مواطنين أحوازيين، اشتبكوا مع عناصر الاحتلال الإيراني, في منتزه الفردوس بمدينة معشور الاحوازية.

ووقع الإشتباك إثر نزاعٍ بين مواطنين أحوازيين ومستوطنين محتفلين بما يسمى “عيد نيروز” في منتزه فردوس بمدينة معشور، فتدخلت شرطة الإحتلال الإيراني لنصرة ودعم المستوطنين.

وأفاد شهود العيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار عشوائيا على المواطنين الاحوازيين لتفريقهم ما أثار الرعب بينهم، منوهين بأن المواطنين الأحوازيين نجحوا في طعن ثلاثة من عناصر الاحتلال بالسكاكين.

وأضافوا أن عددا من المواطنين الأحوازيين أصيبوا بجروح بعد ضربهم بالعصي والهراوات من قبل قوات الاحتلال الإيراني.

وحاصرت شرطة الاحتلال منتزه فردوس بمدينة معشور ونصبت نقاط تفتيش للمارة بحثًا عن الجرحى لاعتقالهم.

في سياقٍ آخر سُمع دوي إطلاق نار في عدة أحياء من مدينة معشور, دون معرفة الجهة التي تقف خلف الحادث، إلا أن ناشطين كشفوا أن اطلاق النار دار بين مواطنين أحوازيين وعناصر قوات الاحتلال الإيراني على خلفية الأحداث الاخيرة.