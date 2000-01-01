وافق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الخميس، على استقالة نائب رئيس الوزراء ـ وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، من منصبه.

ويعد جباري ثاني وزير في الحكومة الشرعية يتم تأكيد استقالته، بعد وزير الدولة في الحكومة صلاح الصيادي، الذي أعلن أمس الأول الثلاثاء، استقالته، دون إبداء الأسباب.

وذكرت "وكالة سبأ" الرسمية، أن هادي، استقبل في مقر إقامته بالرياض، عبد العزيز جباري، مستشار رئيس الجمهورية، وأشاد بمواقفه الوطنية الثابتة في الدفاع عن المشروع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني ومواجهه ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وقال هادي، إن "المستشار جباري كان عنصرًا فاعلا في الحكومة، وأنه سيظل عنصرًا فاعلا في الهيئة الاستشارية، مدافعًا عن القضايا الوطنية المتمثلة في هزيمة انقلاب المليشيا المدعومة من إيران (الحوثيين)، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة".

من جانبه قال جباري، إنه سيكون في الصفوف الأولى للدفاع عن الشرعية واليمن وإنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. لافتًا إلى أنه سيكون بجانب أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس، وكل قطاعات ومؤسسات الدولة في خدمة الشرعية.