قُتل 4 أشخاص في قطاع غزة، اليوم الخميس، بينهم المتهم الأول في حادث تفجير موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، خلال اشتباك وقع وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، عن مقتل أنس أبو خوصة، الذي قالت إنه المتهم الأول في حادث تفجير الحمد الله، الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الاشتباك أسفر كذلك عن مقتل اثنين من عناصر الأجهزة الأمنية، وأحد المطلوبين، واعتقال آخر.

وأضاف البيان: " مقتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك، واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة، توفي فيما بعد وهو (عبد الهادي الأشهب)".

وذكر أيضا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأجهزة الأمنية، وهما: " الرائد زياد الحواجري، والملازم حمّاد أبو سويرح".