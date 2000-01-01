تكتسب مصادر المياه الصحية النظيفة أهمية مصيرية متزايدة مع انخفاض عددها مع الزمن وازدياد الطلب على المياه نتيجة لذلك.

ويعيش حوالي مليار شخص على الأقل حاليا في المناطق التي تعاني من أزمة مياه حول العالم، بينما تشير التوقعات إلى أن عدد الذين سيواجهون شحا في مصادر المياه عام 2035 سيصل إلى 3.5 مليار إنسان.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، حمل عنوان "التطور في قطاعات مياه الشرب، والشروط الصحية، والنظافة لعام 2017"، فإن 3 من كل 10 أشخاص حول العالم، ومجموعهم (2.1 مليار شخص)، لا يمتلكون في منازلهم مياه صحية وآمنة، وأن 6 من أصل 10 أشخاص (4.4 مليار شخص) يعيشون في ظروف صحية سيئة.

وأضاف التقرير أن نحو 884 مليون شخص من الـ 2.1 مليارًا لا يحصلون على مياه شرب، وأن 263 مليون شخص يضطرون لنقل المياه من مصادر تبعد حوالي نصف ساعة عن منازلهم، وأن 159 مليونًا يشربون من مصادر المياه الجارية والبحيرات دون أن تكون معالجة .

وكشف التقرير أن 4.4 مليار شخص لا ينعمون بمياه معقمة بشكل جيد، وأن 2.3 مليارًا منهم محرومون من خدمات التنقية الأساسية.