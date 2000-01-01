وجّه القضاء الفرنسي، مساء الأربعاء، اتهامات أولية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية اتهامات بشأن تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول قضائي قوله إن قضاة التحقيق، وجّهوا اتهامات أولية لساركوزي (63 عامًا)، بالفساد، وتلقي أموال من القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007.

وتأتي الاتهامات بعد توقيف ساركوزي لاستجوابه من قبل شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، في القضية نفسها.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا عام 2013، حول هذه الاتهامات إبان حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ساركوزي عام 2007.

وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه جلب 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.