أعلنت "رابطة مناهضة العنصرية والتجمع المدني" النمساوية، أن عدد الاعتداءات العنصرية المسجلة في البلاد خلال العام الماضي بلغ ألفاً و162 اعتداء.

وأظهر تقرير أعدته الجمعية، أن الاعتداءات العنصرية في البلاد ارتفعت من ألف و107 اعتداء، خلال عام 2016، إلى ألف و162 اعتداء خلال العام الماضي.

ووفقا للتقرير، نالت منصات التواصل الاجتماعي، نسبة 44 بالمئة من الاعتداءات العنصرية، حيث نشر عبر المنصات 561 منشوراً عنصرياً خلال العام الماضي.

واستهدفت الاعتداءات العنصرية وخطابات الكراهية المسلمين وطالبي اللجوء، وتعرضت المسلمات المحجبات لاعتداءات تنوعت بين الاعتداء اللفظي والجسدي.

وبحسب التقرير، نشر فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر فيه شخص أسود البشرة مستلقي في أحد الشوارع، مصحوباً بتعليقات عنصرية.

ومن بين التعليقات "يوجد من هذه الزبالة بما فيه الكفاية، اعبروا من فوقه بسيارتكم"، "أطلقوا النار عليه"، و"بسرعة اعبروا من فوقه بسيارتكم".

وأشار التقرير إلى أن 15 بالمئة من الاعتداءات وقعت في أماكن عامة، فيما 12 بالمئة من تلك الاعتداءات وقع في قطاعي الخدمات والترفيه.