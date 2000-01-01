هاجم المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، المجتمع الدولي لانتقاده التدخل الإيراني في العراق وسوريا واليمن وسائر دول المنطقة، معتبرا أن ذلك تم من أجل "مكافحة الإرهاب" ونشر "قيم الثورة" الإيرانية, على حد وصفه.

وقال خامنئي خلال خطاب بمدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، إن "المتطفلين الدوليين الذين يريدون التدخل في جميع القضايا الداخلية لمختلف مناطق العالم، يحتجون علينا ويقولون لماذا يتدخل الإيرانيون في سوريا والعراق ودول أخرى"، وتساءل: ما علاقتكم بذلك؟!

وأضاف المرشد الإيراني قائلا "إن تواجدنا في المنطقة جاء بطلب من الحكومات، إذ حيثما ذهبنا كان من أجل أن حكومات وشعوب المنطقة طلبت منا ذلك، كانوا يريدون المساعدة فقدمنا لهم ذلك، قمنا بتقديم المساعدة بدافع منطقي وعقلاني", على حد زعمه.

وتأتي هذه التصريحات عقب الكشف عن حجم الإنفاق الإيراني في سوريا والعراق واليمن لدعم الميليشيات التي تقاتل تحت إمرة الحرس الثوري وتنفذ أجندة التوسع الإيراني في المنطقة.