أعلن جون داود محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالته من منصبه وسط تغيير في الفريق القانوني لدونالد ترامب، في ظل مساعي الرئيس الأمريكي لزيادة نفوذه في التعامل مع التحقيقات حول الفساد التي تطاله.

وجاء القرار بعدما قرر ترامب أن يضم المحامي جوزيف ديجينوفا المرموق والمشهور إلى طاقمه القانوني، في محاولة لتعزيز كادره بمواجهة التحقيقات من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تدخل روسي بالانتخابات الأمريكية لمصلحة ترامب.

وكان ديجينوفا قد حل ضيفا في أكثر من مناسبة على قناة "فوكس" المقربة من اليمين والجمهوريين الأمريكيين، وهاجم فيها المحقق الخاص روبرت مولر المعني بالتحقيق في هذا الملف، وقال إن "المحققين من قبل وزارة العدل يحاولون تلفيق التهم لترامب وملاحقته مع نقمة شخصية".

وكان داود قد أمضى أشهرا في التفاوض مع طاقم المحققين الفدرالي لتنظيم استجواب بينهم وبين الرئيس ترامب، دون أن يتم الموضوع.