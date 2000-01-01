ذكرت تقاير إعلامية، الجمعة، أن شخصين على الأقل فتلا في عملية احتجاز الرهائن في متجر جنوبي فرنسا.

وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن مصادر أمنية قولها إن شرطيا أصيب بجروح جراء إطلاق نار في جنوب فرنسا، الجمعة، فيما يتم احتجاز رهائن داخل محل تجاري.

وقالت المصادر إن الشرطي أصيب في إطلاق نار ثان، بعد الأول الذي وقع داخل سوبرماركت.

وأضافت أنه يجري حاليا احتجاز رهائن داخل المتجر.

هذا وقال وزير الداخلية الفرنسي إن حادث الاحتجاز وإطلاق النار وقع في بلدة "تريب" جنوبي البلاد.

وأضاف، في تغريدة منشورة على حساب الداخلية الفرنسية على تويتر "الأولوية الآن هي لعمل قوات الشرطة والإنقاذ"، داعيا إلى عدم بث الشائعات.

وتابع أن عناصر من قوات النخبة تنفذ عملية بمتجر في تريب.

من جهتها، كشفت النيابة العامة أن محتجز الرهائن يقول إنه ينتمي إلى تنظيم داعش.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عملية احتجاز الرهائن بالخطيرة، وقال "الوضع في جنوب البلاد خطير للغاية".