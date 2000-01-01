ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب أقال مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، وعيَّن جون بولتون مهندس غزو العراق والسفير السابق في الأمم المتحدة إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش بدلا منه.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من أبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي".

وأضاف أنه "شاكر وممتن جدًّا للخدمات التي قدمها الجنرال ماكماستر، الذي قام بعمل رائع، وسيبقى دومًا صديقي".

كما أشار إلى أن التسلم والتسليم سيتمان في التاسع من أبريل المقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان أعلن الثلاثاء الماضي إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون عبر تويتر أيضًا.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير تيلرسون، عرف بخبر إقالته، الثلاثاء، من تغريدة الرئيس الأمريكي.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين عقب إقالة تيلرسون، وتعيين مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، بدلا منه، أنه اتخذ القرار بمفرده، دون استشارة أي شخص.

من جانبه، قال تيلرسون بعد إقالته: "لم أتحدث إلى الرئيس ترامب، ولست على علم بسبب إقالتي".