اتهمت برلمانية عراقية، اليوم الجمعة، قوات الحشد الطائفية، بممارسة انتهاكات في محافظة نينوى (شمال) ذات الغالبية السنية.

وقالت النائب عن محافظة نينوى جميلة العبيدي (سنية)، إن "ما يسمى كتائب الإمام علي أحد تشكيلات الحشد الشعبي اعتقلت قبل أيام شابا من سكان قضاء البعاج ١٤٠ كيلو متر غرب الموصل، وعذبته وقتلته بدم بارد ورمت جثته في العراء".

ولفتت إلى أن "قوات الحشد ترتكب جرائم مروعة تجاه المدنيين العرب السنة تحديدا على الطريق البري الرابط بين قضائي البعاج وسنجار، المسؤولة عن تأمينه".

وبينت،أن "مديرية شرطة قضاء البعاج أكدت لها أن حادثة اختطاف شخص على الطريق البري بين سنجار والبعاج ليس الأول بل سبقه عدة حوادث بنفس دوافع الانتقام الطائفي، إلا أنه لم يجرِ تسليط الضوء عليه من قبل الجهات الإعلامية والسياسية".

وأشارت، إلى أن "بعض قوات الحشد المتواجدة داخل الموصل متهمة بسرقة الدور والمحال التجارية واختطاف بعض الأشخاص ميسوري الحال ومساومتهم لإطلاق سراحهم على حد شهادات سكان المدينة التي ترد عبر الهاتف أو خلال اللقاء بهم بشكل مباشر".