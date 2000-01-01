فىصت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على 10 إيرانيين وشركة إيرانية بتهمة القيام بـ«حملة سرقة معلوماتية» طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان إن الاشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة «مبنا» الايرانية، وهم متهمون بـ«سرقة الملكية الفكرية وبيانات مهمة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة اعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية».

وفي السياق ذاته، قالت وزارة العدل، في بيان: إن الهجوم الإلكتروني أسفر عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية من 144 جامعة أميركية و176 جامعة في 21 دولة أجنبية.