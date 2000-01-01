أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين قرابة الساحل الغربي لليمن في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة “وام” الإماراتية الرسمية أن ” قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن وبإسناد ودعم من القوات المسلحة الإماراتية تمكنت من تدمير الزورقين، حيث كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تستهدف استخدامهما في تنفيذ عمليات إرهابية بإحدى أهم ممرات الملاحة الدولية”.

وأضافت الوكالة: “يمثل ذلك توثيقًا جديدًا لاستهدافهم حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتأكيدًا على طبيعتها الإرهابية والعدائية ليس للمجتمع اليمني فقط بل لدول العالم كافة”.

وسبق أن استهدف الحوثيون سفنًا وبواخر في الممرات الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، فيما تعمل قوات الحالف العربي على مقاومة أنشطة الجماعة هناك خاصة فيما يتعلق بتهريب السلاح.