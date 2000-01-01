أوقع تفجير بسيارة مفخخة الجمعة قرب ستاد رياضي في مدينة لشكرغاه في ولاية هلمند، جنوب افغانستان، عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن "أمين الله عابد"، رئيس إدارة الصحة العامة في الولاية، قوله: إن 12 شخصًا قتلوا، وأصيب 40 آخرون بجروح، دون تحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوضح المسؤول أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى في "لاشكار غاه"، عاصمة الولاية.

ولفت إلى أن الانفجار وقع عقب انتهاء حفل بالعام الأفغاني الجديد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة.

وكانت منظمة "ايمرجنسي" غير الحكومية الايطالية قد أشارت في وقت سابق الى مقتل اربعة اشخاص ونقل 35 جريحا الى مستشفى تديره في المدينة.