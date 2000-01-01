أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، عن طرد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، تود روبنسون، وذلك ردًا على الانتقادات التي وجهتها واشنطن لآلية الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

وقال مادورو في خطاب تنصيبه الذي أقيم في العاصمة، كاراكاس: إنه قرر طرد القائم بأعمال السفارة الأمريكية والمسؤول عن القسم السياسي في السفارة، براين نارانخو، ومنحهما مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الدفاع عن كرامة الوطن"، وذلك ردا على الانتقادات الأمريكية للانتخابات الرئاسية التي شهدتها فنزويلا مؤخرا وفاز بها مادورو.

وكان ترامب قد حث السلطات الفنزويلية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، في أعقاب الإعلان عن فوز نيكولاس مادورو بفترة رئاسية جديدة.

وقال ترامب في صدر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "نحن ندعو نظام مادورو، لإعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا ودون قيد أو شرط، ووضع حد للقمع والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي".

وأضاف ترامب في البيان: "لقد وقعت أمرا تنفيذيا لمنع نظام مادورو، من بيع أو نقل أصول فنزويلية معينة، ومن أجل عدم منح النظام إمكانية كسب المال من بيع أصول محددة للحكومة الفنزويلية".

وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، أمس الاثنين، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، أمس الأول الأحد، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.